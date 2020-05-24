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Пандемия коронавируса нового типа

Жителям Челябинской области разрешили гулять и заниматься спортом на улице с 24 мая

Кроме того, разрешена работа небольших непродовольственных магазинов

ТАСС, 24 мая. Запрет на прогулки, занятия спортом на улице и работу небольших непродовольственных магазинов сняли в Челябинской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем Instagram-аккаунте в воскресенье.

"Эпидемиологическую ситуацию в регионе удалось стабилизировать. Это позволяет нам перейти к первому этапу снятия ограничений. Мы снимаем ограничение на прогулки и занятия спортом на улице при соблюдении социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм. Также снимаем ограничение на малую непродовольственную розницу, смогут работать объекты розничной торговли непродовольственными товарами с отдельным входом и площадью торгового зала до 400 кв. м", - сказал Текслер.

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В пресс-службе губернатора ТАСС уточнили, что к первому этапу снятия ограничений приступили 24 мая.

По словам Текслера, в регионе продолжает действовать режим готовности: жителям необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие санитарно-эпидемиологические нормы.

Всего в Челябинской области зафиксировано 2 246 случаев заражения коронавирусом. 907 человек выписаны после выздоровления, 29 умерли.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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