Жителям Челябинской области разрешили гулять и заниматься спортом на улице с 24 мая

ТАСС, 24 мая. Запрет на прогулки, занятия спортом на улице и работу небольших непродовольственных магазинов сняли в Челябинской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем Instagram-аккаунте в воскресенье.
"Эпидемиологическую ситуацию в регионе удалось стабилизировать. Это позволяет нам перейти к первому этапу снятия ограничений. Мы снимаем ограничение на прогулки и занятия спортом на улице при соблюдении социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм. Также снимаем ограничение на малую непродовольственную розницу, смогут работать объекты розничной торговли непродовольственными товарами с отдельным входом и площадью торгового зала до 400 кв. м", - сказал Текслер.
В пресс-службе губернатора ТАСС уточнили, что к первому этапу снятия ограничений приступили 24 мая.
По словам Текслера, в регионе продолжает действовать режим готовности: жителям необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие санитарно-эпидемиологические нормы.
Всего в Челябинской области зафиксировано 2 246 случаев заражения коронавирусом. 907 человек выписаны после выздоровления, 29 умерли.