В Приморье выберут подрядчика для ремонта сгоревшей больницы в Партизанске

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Власти Приморского края в понедельник определят подрядчика, который проведет ремонт в больнице №1 города Партизанска, где ночью произошел пожар. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Сейчас прибывают спасатели еще из Находки, чтобы помочь вынести оборудование. Сегодня будет определен подрядчик, который приступит к осмечиванию (составлению сметы - прим. ТАСС) производства ремонтных работ", - сказал губернатор в видеообращении.

По его словам, спасатели и персонал больницы сработали оперативно и слаженно, удалось избежать жертв, а также спасти оборудование больницы, в частности - томограф. По словам Кожемяко, скоро в больнице, у которой есть другие корпуса, вновь будет развернута работа томографа и отделения реанимации.

Пожар произошел в понедельник на крыше городской больнице № 1 Партизанска. Из горящего здания было эвакуировано 56 пациентов, из которых двое в тяжелом состоянии, а также 18 медработников. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

По факту пожара Прокуратура Приморья организовала проверку. Прокуроры проверят исполнение законодательства о пожарной безопасности, дадут оценку организации оказания медицинской помощи эвакуированным пациентам. Также по сообщению о возгорании Следственным комитетом проводится доследственная проверка, ход и результаты которой также поставлены на контроль прокуратурой края.