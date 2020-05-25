На Европейской части России жара ожидается во второй половине июня

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Температура 30 градусов тепла ожидается на Европейской части России во второй половине июня. Об этом сообщил в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во второй половине июня температура будет приближаться к 30 градусной отметке, и в июле будет много дней, когда температура будет такой", - сообщил он.

По словам Вильфанда, количество дней с 30-градусной жарой в России очень увеличилось за последнее десятилетие. Этот рост связан с глобальным потеплением.

Метеоролог также отметил, что для Москвы 30 градусов является пороговым значением. "Метеорологи в таких случаях выпускают предупреждение о наступлении сильной жары. Прогнозируем, что в этом году таких дней будет много", - пояснил Вильфанд.

В начале мая Роспотребнадзор сообщал, что новая коронавирусная инфекция практически полностью теряет способность заражать людей при температуре воздуха от 30 градусов выше нуля, низкой влажности и под воздействием прямых солнечных лучей.

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