Канцлер Австрии прокомментировал ночную "посиделку" президента в кафе

ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что случай с засидевшимся ночью в ресторане австрийским президентом Александером Ван дер Белленом может наглядно демонстрировать, как австрийцы радуются отмене ограничительных мер, которые были введены из-за борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

"Я думаю, что все люди в нашей стране чувствуют себя одинаково. Не имеет значение - президент или не президент, в каком регионе или стороне света. Мы все радуемся, когда правила все больше могут быть смягчены и мы можем все больше возвращаться к нормальности. Это должна быть наша общая цель", - сказал Курц на пресс-конференции в ответ на просьбу оценить случай с президентом.

В воскресенье стало известно, что полиция Вены застала президента Австрии Александера Ван дер Беллена и его супругу Дорис Шмидауэр за беседой с напитками после полуночи на летней веранде итальянского ресторана, который должен был быть закрыт вечером в 23:00 в соответствии с постановлением Минздрава. На владельца ресторана могут наложить штраф в €30 000 за нарушение рабочих часов, которые в пандемию ограничены с 06:00 до 23:00. Гости теоретически могут с разрешения ресторана продолжать сидеть за столиками, но им нельзя подавать напитки и еду. Президенту и его супруге никаких последствий не угрожает.

"Я впервые с момента "локдауна" (режим строгой всеобщей изоляции - прим. ТАСС) пошел поесть с двумя друзьями и супругой. Мы заговорились и забыли о времени. Мне действительно очень жаль. Это была ошибка, - признался Ван дер Беллен в Twitter. - Если ресторатор из-за этого понесет ущерб, то я буду нести за это ответственность".

Австрия с 14 апреля первой в ЕС стала поэтапно снимать ограничительные меры, введенные против распространения коронавируса. С 1 мая власти отменили режим самоизоляции, открыли все магазины и предприятия сферы услуг. С 15 мая возобновили работу рестораны, музеи, зоопарки, открылись спортивные площадки, школы. Людям нужно соблюдать дистанцию от окружающих в общественных местах, носить защитные медицинские маски в транспорте, магазинах и помещениях общественного пользования.

С 29 мая власти приступят к четвертому этапу отмены ограничительных мер - откроют гостиницы, рекреационные центры, бассейны, разрешат проведение культурных мероприятий с участием до 100 человек. Поэтапное ослабление ограничений в апреле началось в результате сокращения ежедневного прироста числа заразившихся с 40% до 1%. В мае рост числа заболевших составляет не более 100 человек в день. В настоящее время в Австрии из 16 539 заразившихся выздоровели 15 138 человек, 641 умер.