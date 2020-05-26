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Песков прокомментировал идею об амнистии по штрафам за нарушение самоизоляции

Пресс-секретарь президента назвал это вопросом реализации дополнительных полномочий, которые получили главы регионов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Кремль не имеет конкретной позиции по вопросу об амнистии по штрафам за нарушения самоизоляции, это тема региональных властей. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение главы СПЧ Валерия Фадеева отменить подобные штрафы, в том числе выписанные на основании данных столичного приложения "Социальный мониторинг".

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"Здесь нет какого-то четкого мнения, в данном случае это не вопрос президента, это все-таки вопрос реализации тех самых дополнительных полномочий, которые получили главы регионов в связи с экстраординарной ситуацией, связанной с коронавирусом", - сказал Песков. 

Власти Москвы не рассматривают полную амнистию штрафов за нарушение обязательной самоизоляции, заявил во вторник первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей. Передвигаться на автомобилях можно только при наличии специального пропуска.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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