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Пандемия коронавируса нового типа

Песков поблагодарил врачей за лечение от COVID-19

Пресс-секретарь президента уточнил, что пока находится на карантине

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поблагодарил врачей, которые помогли ему справиться с коронавирусом, и журналистов - за моральную поддержку.

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"Я постепенно возвращаюсь к нормальной человеческой жизни, всем огромное спасибо за добрые слова, за пожелания скорейшего выздоровления, за внимание, которые вы проявили ко мне", - сказал во вторник журналистам представитель Кремля.

"Пользуясь случаем, спасибо врачам", - поблагодарил Песков, проходивший лечение в одной из московских больниц.

Он уточнил, что пока находится "в домашнем режиме", который необходим после больницы, поскольку "некий карантин предусмотрен и какие-то нюансы нужно долечить". Песков уточнил, что ,тем не менее, возвращается к рабочему графику.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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