Песков поблагодарил врачей за лечение от COVID-19

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поблагодарил врачей, которые помогли ему справиться с коронавирусом, и журналистов - за моральную поддержку.

Кто из известных россиян вылечился от коронавируса

"Я постепенно возвращаюсь к нормальной человеческой жизни, всем огромное спасибо за добрые слова, за пожелания скорейшего выздоровления, за внимание, которые вы проявили ко мне", - сказал во вторник журналистам представитель Кремля.

"Пользуясь случаем, спасибо врачам", - поблагодарил Песков, проходивший лечение в одной из московских больниц.

Он уточнил, что пока находится "в домашнем режиме", который необходим после больницы, поскольку "некий карантин предусмотрен и какие-то нюансы нужно долечить". Песков уточнил, что ,тем не менее, возвращается к рабочему графику.