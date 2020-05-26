Министр ЖКХ Самарской области выздоровел после заражения коронавирусом

САМАРА, 26 мая. /ТАСС/. Министр ЖКХ Самарской области Василий Мишин, у которого выявили коронавирус, выписан после выздоровления, он приступит к работе 27 мая. Об этом говорится в сообщении регионального правительства во вторник.

"По состоянию на 26 мая 2020 года Василию Владимировичу [Мишину] больничный закрыли, с 27 мая он приступает к работе. Результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции отрицательные", - говорится в сообщении.

Мишин находился на карантине с 12 мая. Ранее у его родственника подтвердился коронавирус. Министр также стал тест, результат которого оказался положительным.

Заболевание протекало бессимптомно, все это время Мишин находился дома, был на телефонной и видеосвязи с сотрудниками министерства и губернатором.

В Самарской области выявлено 2 205 случаев заражения коронавирусом, 87 - во вторник. После выздоровления выписан 761 человек, 17 умерли.