{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Генсек ОДКБ заявил, что реалии сегодняшнего дня требуют повышения эффективности ВОЗ

Станислав Зась подчеркнул, что прежде чем начинать какие-либо действия по реформированию организации, необходимо проанализировать вспышку нового коронавируса, а также действия ВОЗ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Вспышка коронавирусной инфекции показала необходимость реформирования и повышения эффективности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такое мнение высказал ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

На эту тему
На ассамблее здравоохранения ВОЗ получила вотум доверия

"Реформа возможна и даже нужна, надо повышать эффективность этой организации. Мы вступаем в эру эпидемий и пандемий, поэтому мы должны ставить вопрос о повышении эффективности этой структуры. В каком ключе - это надо смотреть специалистам", - сказал он.

По словам генсека ОДКБ, прежде чем начинать какие-либо действия по реформированию ВОЗ, необходимо проанализировать вспышку нового коронавируса, а также действия международной организации в данной ситуации. Меры по повышению эффективности ВОЗ должны обсуждаться мировым сообществом.

"Обращает на себя несвоевременность предложения по реформированию ВОЗ от США. Нельзя такие вещи делать в кризисные ситуации", - подчеркнул Зась.

Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство, если она в ближайшее время не проведет реформы, которые требуют Штаты.

Теги
Зась, Станислав ВасильевичПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Антитела к коронавирусу имеют 16,5% москвичей, протестированных в "Инвитро"
Читать полностью