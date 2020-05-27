Генсек ОДКБ заявил, что реалии сегодняшнего дня требуют повышения эффективности ВОЗ

"Реформа возможна и даже нужна, надо повышать эффективность этой организации. Мы вступаем в эру эпидемий и пандемий, поэтому мы должны ставить вопрос о повышении эффективности этой структуры. В каком ключе - это надо смотреть специалистам", - сказал он.

По словам генсека ОДКБ, прежде чем начинать какие-либо действия по реформированию ВОЗ, необходимо проанализировать вспышку нового коронавируса, а также действия международной организации в данной ситуации. Меры по повышению эффективности ВОЗ должны обсуждаться мировым сообществом.

"Обращает на себя несвоевременность предложения по реформированию ВОЗ от США. Нельзя такие вещи делать в кризисные ситуации", - подчеркнул Зась.

Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство, если она в ближайшее время не проведет реформы, которые требуют Штаты.