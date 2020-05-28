Судебные слушания по делу стрелка из Крайстчерча отложили до 13 июля

СИДНЕЙ, 28 мая. /ТАСС/. Заседание суда по делу Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении теракта в Крайстчерче 15 марта, отложено до 13 июля. Об этом сообщило издание The New Zealand Herald со ссылкой решение суда, опубликованное в четверг.

По словам судьи Кэмерона Мандера, причиной переноса даты слушаний стали эпидемиологические ограничения, введенные правительством Новой Зеландии в марте на фоне распространения коронавируса. Ожидается, что к 13 июля суд сможет определить дату слушаний, на которых будет вынесен приговор Брентону Харрисону Тарранту, признавшему свою вину в совершении теракта в мечетях города Крайстчерча в марте прошлого года.

Дата слушаний переносилась уже дважды. Сначала по просьбе представителей арабской общины Крайстчерча слушания перенесли так, чтобы они не приходились на священный месяц Рамадан. Затем судья отложил слушания еще раз, поскольку из-за санитарных ограничений пострадавшие и родственники жертв теракта не могли лично присутствовать в зале суда. "Сейчас мы выясняем где находятся все, [кто должен присутствовать в зале суда] чтобы понять, как организовать их участие в процессе", - отметил Мандер.

Тарранту предъявлены обвинения в 51 убийстве, 39 покушениях на убийство, а также в организации и исполнении террористического акта в двух мечетях города Крайстчерча. 26 марта он признал вою вину по всем пунктам обвинения.