ГУП "Крымэнерго" предъявило иск на 1 млрд рублей организатору энергетической блокады Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Предприятие "Крымэнерго" предъявило иск на 1 млрд рублей бывшему вице-премьеру республики Ленуру Ислямову, обвиняемому в создании незаконного вооруженного формирования и призывах к нарушению целостности России, а также организации диверсии, приведшей к энергетической блокаде полуострова в 2015 году, которую называют "блэкаут". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда Крыма.

Материалы уголовного дела по обвинению Ислямова поступили в суд 17 апреля 2020 года, 29 апреля было принято решение о назначении предварительного слушания. 25 мая на первом судебном заседании стало известно, что потерпевшими по этому делу признаны девять юридических лиц.

"Иск к Ислямову подан от предприятия "Крымэнерго" на сумму более 1 млрд рублей", - сказал собеседник агентства, он не привел других подробностей.

В пресс-службе "Крымэнерго" ТАСС подтвердили, что иск к Ислямову от предприятия подан. "Да, иск подан в отношении Ислямова. Сумма более 1 млрд рублей. В этот иск включены расходы и на топливо, и на эксплуатацию генераторов, которые были задействованы для обеспечения электроэнергией потребителей, другие потери и риски", - сообщили в пресс-службе. Собеседник агентства добавил, что все эти претензии будут "подтверждены в суде документально".

Об энергетической блокаде полуострова

54-летний Ленур Ислямов в 2014 году выехал на Украину и создал в Херсонской области незаконное вооруженное формирование - крымскотатарский добровольческий батальон им. Н. Челебиджихана. Батальон был создан с целью блокады Крыма со стороны Украины, а также для вооруженной борьбы за возвращение Крымского полуострова в состав Украины.

Ислямова в Крыму считают одним из организаторов подрыва ЛЭП на территории Украины, в результате которого Крым в ночь на 22 ноября 2015 года оказался обесточенным. По данному факту на полуострове возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия".

Ущерб предприятиям Крыма от прекращения поставок электроэнергии из Украины превысил 1,1 млрд рублей, сообщили в январе 2016 года ТАСС в прокуратуре республики. Такие данные в ведомство были предоставлены государственным предприятием "Крымэнерго", которому сведения об убытках направляли учреждения и организации полуострова.

В новость внесены изменения (01:03 мск) - добавлен комментарий пресс-службы "Крымэнерго".