В северной области Италии тест на коронавирус будет включен в пакет туруслуг

РИМ, 29 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Северный итальянский регион Альто-Адидже (Южный Тироль) готовится к началу летнего туристического сезона, и его власти намерены включить тест на коронавирус в пакет предлагаемых туристических услуг, наряду с проживанием, питанием и посещением спа-центров. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС губернатор автономной провинции Больцано (входит в состав обл. Трентино-Альто-Адидже и часто называется по историческому названию Южный Тироль) Арно Компатчер.
"Мы хотим, чтобы наши потенциальные гости - из Германии, Австрии, России, любой другой страны и других регионов Италии - воспринимали нас как безопасное туристическое направление и, разумеется, мы должны соответствовать этому статусу. Мы установили очень жесткие нормы по обеспечению безопасности, которые должны соблюдаться в сфере обслуживания, главным образом в гостиницах и любых туристических структурах, включая рестораны и бары. Мы проводим бесплатные тесты (за счет казны провинции) всем, кто работает в сфере туризма, это - своего рода гарантии безопасности. И теперь мы предлагаем провести тест туристам", - сказал губернатор.
По его словам, пока эта идея только прорабатывается, но уже получила широкую поддержку среди представителей местного турбизнеса. "Идея заключается в том, что тест входил бы в пакет туристических услуг, и таким образом расходы лежали бы на принимающих структурах", - подчеркнул губернатор.
При этом Компатчер отметил, что тест для туристов будет проводиться на добровольной основе. "Мы не можем, разумеется, никого обязывать и это не будет условием для допуска туриста", - заверил он. В настоящий момент ведется работа по выбору наиболее надежных тестов, как серологических, так и мазков, в том числе экспресс. "На рынке сейчас появилось много предложений, и мы выбираем наиболее удовлетворяющие нашим потребностям варианты", - добавил Компатчер.
Гарантия дополнительной безопасности
Губернатор уверен, что подобная добавочная услуга будет воспринята положительно туристами, которым таким образом будет гарантироваться дополнительная безопасность. Губернатор указал на необходимость соблюдать равновесие между стремлением восстановить туризм и обеспечением безопасности жителей региона.
"Мы не хотим, чтобы туризм рассматривался как источник угрозы возвращения заражений, мы должны обеспечивать безопасность нашим гражданам. Мы хотим возвращения туризма, но стараясь избегать рисков, от этого и отталкивается наша стратегия по обеспечению безопасного пространства, в том числе предложение пройти тест туристу", - подчеркнул собеседник агентства.
Вместе с тем, глава региона, в котором на туризм приходится 17% ВВП, считает, что в стремлении восстановить туризм следует избегать обесценивания этой услуги.
"Мы живем в условиях свободного рынка и каждый в праве предлагать наиболее выгодные условия, но туризм не должен обесцениваться. Наше туристическое предложение всегда отличалось высоким качеством, а это означает определенную не самую низкую цену. У нас высокий уровень гостиничных комплексов, спа-центров, теперь к этому качеству мы хотим добавить и санитарную безопасность. И мы сейчас не снижаем цены, а расширяем перечень предложений за счет включения в пакет теста", - сказал Компатчер.
Ущерб и ожидания
Компатчер также рассказал, что профильные ассоциации уже подсчитали, что даже в случае наиболее благоприятного сценария в летние месяцы туристический сектор потеряет 30%.
"Туризм в нашем регионе уже понес огромные потери. После урезанного зимнего сезона, а Альто-Адидже стал одним из первых регионов, который раньше всех решил досрочно закрыть горнолыжные курорты, и потери всего весеннего сезона в связи со всеобщим карантином ущерб туристическому сектору оценивается в €1 млрд. Это немало для региона с населением полмиллиона человек", - отметил губернатор.
Общий ВВП автономной провинции достигает €25 млрд, уточнил он.
"Сложно делать прогнозы сейчас. Мы ожидаем, что с 3 июня (правительство Италии объявило об отмене с этой даты обязательного карантина для приезжающих из стран ЕС и зоны Шенгена - прим. корр. ТАСС) туризм немного оживится, у нас уже есть данные о заказах. Ассоциации туризма указывают, что в июле уже достаточно много заказов, в июне будет спокойнее, чем обычно. Разумеется, мы отдаем себе отчет, что в этом сезоне не будет такого потока, как в другие годы. Долгосрочные прогнозы мы пока не стоим", - сказал губернатор.
Он указал, что в отношении национальности туристов Альто-Адидже полностью следует решениям правительства Италии. "Сейчас было решено начать принимать граждан стран ЕС и шенгенской зоны, но не из ряда других стран, для нас это служит ориентиром", - пояснил он.
Санитарная ситуация вполне благоприятная
Комментируя заявления Вены о том, что Италия пока остается очагом заражения, Компатчер отметил, что нельзя применять ко всей стране одни и те же определения.
"У нас санитарная ситуация вполне благоприятная, может быть даже лучше, чем в некоторых землях Германии. Но в Италии сохраняются более затронутые пандемией зоны, такие как Ломбардия, например. Как мы знаем, в самой Италии сейчас решается вопрос о разрешении передвижения между регионами, и Ломбардии пока может быть исключена из режима свободного передвижения. Думаю, что по такому же методу должны действовать в Европе, то есть оценивать ситуацию, принимая решения на основе эпидемиологических данных о необходимости изолировать ту или иную зону, почему нужно закрывать границу для всей страны, если вспышка носит локальный характер?", - сказал губернатор.
Он взыскался против "привилегированных коридоров" между странами.
С начала пандемии в автономной провинции Больцано на чуть более 500 тыс. жителей были выявлены 2,5 тыс. инфицированных, из которых умерли чуть менее 300 человек и вылечились более 2 тыс. Ежедневный прирост новых случаев там колеблется от 0 до 2-3 человек. По всей Италии зарегистрировано более 230 тыс. инфицированных, из которых треть приходится на северную Ломбардию, как и почти половина из 33 тыс. летальных исходов.