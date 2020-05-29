В северной области Италии тест на коронавирус будет включен в пакет туруслуг

РИМ, 29 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Северный итальянский регион Альто-Адидже (Южный Тироль) готовится к началу летнего туристического сезона, и его власти намерены включить тест на коронавирус в пакет предлагаемых туристических услуг, наряду с проживанием, питанием и посещением спа-центров. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС губернатор автономной провинции Больцано (входит в состав обл. Трентино-Альто-Адидже и часто называется по историческому названию Южный Тироль) Арно Компатчер. "Мы хотим, чтобы наши потенциальные гости - из Германии, Австрии, России, любой другой страны и других регионов Италии - воспринимали нас как безопасное туристическое направление и, разумеется, мы должны соответствовать этому статусу. Мы установили очень жесткие нормы по обеспечению безопасности, которые должны соблюдаться в сфере обслуживания, главным образом в гостиницах и любых туристических структурах, включая рестораны и бары. Мы проводим бесплатные тесты (за счет казны провинции) всем, кто работает в сфере туризма, это - своего рода гарантии безопасности. И теперь мы предлагаем провести тест туристам", - сказал губернатор.

По его словам, пока эта идея только прорабатывается, но уже получила широкую поддержку среди представителей местного турбизнеса. "Идея заключается в том, что тест входил бы в пакет туристических услуг, и таким образом расходы лежали бы на принимающих структурах", - подчеркнул губернатор. При этом Компатчер отметил, что тест для туристов будет проводиться на добровольной основе. "Мы не можем, разумеется, никого обязывать и это не будет условием для допуска туриста", - заверил он. В настоящий момент ведется работа по выбору наиболее надежных тестов, как серологических, так и мазков, в том числе экспресс. "На рынке сейчас появилось много предложений, и мы выбираем наиболее удовлетворяющие нашим потребностям варианты", - добавил Компатчер. Гарантия дополнительной безопасности Губернатор уверен, что подобная добавочная услуга будет воспринята положительно туристами, которым таким образом будет гарантироваться дополнительная безопасность. Губернатор указал на необходимость соблюдать равновесие между стремлением восстановить туризм и обеспечением безопасности жителей региона. "Мы не хотим, чтобы туризм рассматривался как источник угрозы возвращения заражений, мы должны обеспечивать безопасность нашим гражданам. Мы хотим возвращения туризма, но стараясь избегать рисков, от этого и отталкивается наша стратегия по обеспечению безопасного пространства, в том числе предложение пройти тест туристу", - подчеркнул собеседник агентства. Вместе с тем, глава региона, в котором на туризм приходится 17% ВВП, считает, что в стремлении восстановить туризм следует избегать обесценивания этой услуги. "Мы живем в условиях свободного рынка и каждый в праве предлагать наиболее выгодные условия, но туризм не должен обесцениваться. Наше туристическое предложение всегда отличалось высоким качеством, а это означает определенную не самую низкую цену. У нас высокий уровень гостиничных комплексов, спа-центров, теперь к этому качеству мы хотим добавить и санитарную безопасность. И мы сейчас не снижаем цены, а расширяем перечень предложений за счет включения в пакет теста", - сказал Компатчер. Ущерб и ожидания

На эту тему Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов