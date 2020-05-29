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Беспорядки в Миннесоте
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Посольство РФ не получало данных о россиянах, пострадавших при беспорядках в Миннеаполисе

Там рекомендовали сейчас отказаться от посещения этого города

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Вашингтоне не получало сведений о том, чтобы при беспорядках в Миннеаполисе (штат Миннесота) пострадали россияне, оно рекомендует не посещать этот американский город. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении дипмиссии в "Фейсбуке".

"Данными о пострадавших российских гражданах посольство не располагает. Рекомендуем соотечественникам воздержаться от появления в местах скопления протестующих, от поездок в этот город", - подчеркнули в дипмиссии.

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Беспорядки в Миннесоте
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