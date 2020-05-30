Захарова: кадры происходящих в США событий из-за гибели афроамериканца вызывают ужас

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Национальная трагедия в правочеловеческой сфере произошла в США, кадры протестов, которые вспыхнули в ответ на убийство сотрудниками полиции афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая, вызывают ужас и чувство сострадания. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в прямом эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"История все расставляет на свои места <…> В моих словах нет ни доли злорадства, потому что те кадры, которые облетели весь мир, вызывают ужас и оторопь", - сказала она. Захарова отметила, что испытывает "чувство сострадания к народу, который раздираем такими жуткими противоречиями", и искренне сопереживает американцам из-за происходящей в их стране драмы.

"Это национальная трагедия, которая вскрыла то, о чем они, наверное, не хотели ни говорить, ни слушать, и то, в чем поучали весь мир, а именно - трагедия в той самой правочеловеческой сфере, в той самой области, которую они всегда для себя считали решенной и беспроблемной. Лидерство в правочеловеческой сфере, которое они сами себе приписали, оказалось не лидерством", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она напомнила, что США вышли из Совета по правам человека (СПЧ) ООН в 2018 году. "Почему они вышли, по-моему, сейчас становится понятно. Потому что вот этот нарыв вскрыт, и видимо они понимали, что внутри собственного государства творится, и вышли из Совета по правам человека", - пояснила дипломат. Также она обратила внимание на то, что правозащитные организации США, энергично освещающие подобные события по всему миру, в первые дни после убийства Джорджа Флойда были весьма сдержаны в оценках происходящего на американской земле.

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре афроамериканец умер в больнице.

Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одного из них - Дерека Шовина - взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.