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Пандемия коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 150 тыс.

За сутки это число выросло на 2 516

ТЕГЕРАН, 31 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки выросло на 2 516, а общее количество случаев превысило 151,4 тыс. Об этом сообщил в воскресенье глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Киянуш Джаханпур.

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"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 516. Общее число заболевших достигло 151 466", - приводит его слова агентство ISNA.

Джаханпур добавил, что за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом, "общее количество летальных исходов составляет 7 797".

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