Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 150 тыс.

ТЕГЕРАН, 31 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки выросло на 2 516, а общее количество случаев превысило 151,4 тыс. Об этом сообщил в воскресенье глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Киянуш Джаханпур.