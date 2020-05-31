На задержанных у здания СК в Москве адвокатов составили протоколы о нарушении самоизоляции

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Задержанных около здания Следственного комитета в Москве адвокатов, которые участвовали в одиночных пикетах в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой, отпустили из полиции после составления административных протоколов за нарушение режима самоизоляции.

"Отпустили. Всем [задержанным адвокатам выписали] протоколы по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности") и по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования") с обязательством о явке", - сказал ТАСС адвокат Берман.

В воскресенье у здания СК задержали адвокатов Даниила Бермана, Александра Редькина, Дмитрия Захватова и юриста Екатериную Селезневу за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

По словам Бермана, пикетчики требовали "прекратить уголовное преследование адвокатов в Кабардино-Балкарии и прекратить репрессии в отношении адвокатов в России".

Адвокат Захватова Татьяна Сустина сообщила ТАСС, что в отношении него составляют два административных протокола. "Сейчас в отношении Дмитрия Захватова оформляют [протокол по] ст. 3.18.1 КоАП Москвы. Также в отношении него составили протокол за участие в несанкционированной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). По обеим статьям ему грозит наказание в виде штрафа", - рассказала Сустина.

31 мая отмечается День российской адвокатуры. Также около здания СК в Техническом переулке задержали автора Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова. "[На меня] составили [протокол] по ст. 3.18.1 КоАП Москвы на месте и отпустили", - сказал ТАСС Иванов. По его словам, протокол оформляли в течение 40 минут, все это время он сидел в патрульной машине. "Сотрудники были вежливы и вели себя прилично, но незаконно", - сказал Иванов.

Дело адвокатов в Кабардино-Балкарии

В пятницу СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении адвокатов Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей") УК РФ.

По версии следствия, вечером 20 мая сотрудники ОМВД России по Урванскому району проверяли информацию о незаконной организации азартных игр в Нарткале. Сотрудница заведения, где предположительно велась незаконная деятельность, отказалась пустить их внутрь и позвонила адвокату Жилокову. Он начал провоцировать полицейских на конфликт, "предлагая одному из них снять форму и подраться", а потом "лбом нанес ему удар в голову и толкнул" одного из сотрудников МВД. После этого его задержали и доставили в расположение отдела полиции, где поместили в комнату разбора. Когда личность задержанного была установлена, в отношении него были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.6.1 ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе ее возникновения") и ст. 19.3 ("Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции") КоАП РФ. Кроме того полицейские зарегистрировали рапорт о применении физического насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Позже в тот же вечер к отделу полиции, куда доставили Жилокова, прибыли два адвоката. Им было отказано в доступе в здание, так как у них не было адвокатского ордера, а также необходимых в период действия режима повышенной готовности масок и перчаток. К ним присоединилась адвокат Диана Ципинова, им удалось проникнуть в здание, но их вывели на улицу. Адвокат Ципинова предпринимала неоднократные попытки, отталкивая полицейских, прорваться обратно в здание. Как сообщали в СК, она ударила полицейского рукой по лицу, а затем ногой в область паха.