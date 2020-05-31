В Подмосковье разрешили богослужения на улице и посещение храмов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Власти Подмосковья разрешили богослужения на открытом воздухе и посещение верующими храмов во внебогослужебное время. Об этом митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий (Поярков) сказал в литургии в Успенском храме Новодевичьего монастыря в воскресенье.

"Я хотел бы для архипастырей, пастырей и монашествующих, и особенно для мирян, пребывающих на территории Московской области, сказать, что, согласно нашему обращению, главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Михайловна Микаилова сообщила мне о первом этапе снятия ограничительных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Согласно этому решению, нашим верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области в небогослужебное время, а богослужения мы можем совершать на воздухе, около наших храмов, при соблюдении всех санитарных предписаний. Я очень рад, что господь внял нашим молитвам, нашему терпению и смирению и что теперь в храмах и обителях Московской епархии мы вновь будем молиться вместе с нашими прихожанами", - сказал он.

По словам архиерея, в праздник Святой Троицы 7 июня он совершит богослужение в Коломне на соборной площади.

28 мая в официальном Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева появилась информация об ослаблении с 29 мая режима ограничений. Отменяется, в частности, запрет на посещение кладбищ при условии соблюдения социальной дистанции.

Кроме того, в Подмосковье разрешено открыть спортивные объекты и учебно-тренировочные базы профессиональных футбольных клубов - участников Российской премьер-лиги, но при обязательном соблюдении требований стандарта по организации работы спортивных объектов. Также в регионе возобновляют работу автокинотеатры, библиотеки, в которые можно прийти по предварительной записи, а также сервисы по ремонту компьютеров и химчистки, и посещение обучающимися для проведения единого государственного экзамена образовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения ЕГЭ.