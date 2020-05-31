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Пандемия коронавируса нового типа

Первый российский препарат и обжалование штрафов онлайн. Главное о коронавирусе за 31 мая

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Заразившихся — 405 843 человека, новых случаев — 9 268. За сутки умерли 138 человек, за весь период — 4 693.
  • Поставки в больницы российского препарата "Авифавир" для лечения пациентов с коронавирусом могут начаться 11 июня. Препарат не выйдет в свободную продажу, применять его будут только под контролем медиков.
  • Роспотребнадзор не будет проверять добросовестность соблюдения социальной дистанции в кинотеатрах.
  • МГУ готовится обучать иностранцев в первом семестре онлайн из-за пандемии.
  • Россиянам не придется носить маски на пляже.
  • В Челябинской области отменили двухнедельный карантин для прибывающих из Москвы и Петербурга.
  • В Калининграде продлили запрет на плановую медпомощь в стационарах.

Москва

  • Заразившихся — 180 791 человек, новых заразившихся — 2 595 человек.
  • Жители Москвы смогут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн. Специальный видеосервис с доступом по закрытой ссылке планируется запустить на сайте мэра и правительства Москвы в первой половине июня.
  • В парках Москвы появилась разметка для соблюдения социальной дистанции. Детские площадки и зоны для воркаута по-прежнему закрыты

Мир

  • Заразившихся — около 6 млн человек, умерших — более 360 тыс.
  • Рекордные 33 274 новых случая коронавируса нового типа зарегистрированы в Бразилии за минувшие сутки. 
  • Премьер Испании объявил о намерении в последний раз продлить режим повышенной готовности. Пока действие режима, ограничивающего передвижение жителей по всей стране, было одобрено до 7 июня.
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