Первый российский препарат и обжалование штрафов онлайн. Главное о коронавирусе за 31 мая

Россия
- Заразившихся — 405 843 человека, новых случаев — 9 268. За сутки умерли 138 человек, за весь период — 4 693.
- Поставки в больницы российского препарата "Авифавир" для лечения пациентов с коронавирусом могут начаться 11 июня. Препарат не выйдет в свободную продажу, применять его будут только под контролем медиков.
- Роспотребнадзор не будет проверять добросовестность соблюдения социальной дистанции в кинотеатрах.
- МГУ готовится обучать иностранцев в первом семестре онлайн из-за пандемии.
- Россиянам не придется носить маски на пляже.
- В Челябинской области отменили двухнедельный карантин для прибывающих из Москвы и Петербурга.
- В Калининграде продлили запрет на плановую медпомощь в стационарах.
Москва
- Заразившихся — 180 791 человек, новых заразившихся — 2 595 человек.
- Жители Москвы смогут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн. Специальный видеосервис с доступом по закрытой ссылке планируется запустить на сайте мэра и правительства Москвы в первой половине июня.
- В парках Москвы появилась разметка для соблюдения социальной дистанции. Детские площадки и зоны для воркаута по-прежнему закрыты.
Мир
- Заразившихся — около 6 млн человек, умерших — более 360 тыс.
- Рекордные 33 274 новых случая коронавируса нового типа зарегистрированы в Бразилии за минувшие сутки.
- Премьер Испании объявил о намерении в последний раз продлить режим повышенной готовности. Пока действие режима, ограничивающего передвижение жителей по всей стране, было одобрено до 7 июня.