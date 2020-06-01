Центры занятости будут запрашивать сведения в МВД при постановке на учет безработных

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать необходимые данные для постановки на учет по безработице в МВД России и в Едином государственном реестре ЗАГСа (ЕГР ЗАГС).

Что изменится в жизни россиян с июня 2020 года?

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений во временные правила регистрации граждан в целях поиска работы и в качестве безработных.

Как отмечалось в постановлении, центры занятости населения будут запрашивать в МВД РФ с использованием информационно-аналитической системы - о регистрации гражданина, заполнившего заявление в электронной форме, по месту жительства, а также сведения о действительности паспорта гражданина. А в ЕГР ЗАГС будут запрашивать сведения о регистрации детей гражданина, подавшего заявление в электронном формате.

Перерасчет пособия по безработице

В случае отсутствия в ЕГР ЗАГСе сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, подчеркивалось в документе, необходимая информация будет запрошена в соответствующих органах.

При этом, если будут выявлены противоречия между данными, предоставляющимися гражданином, и теми, что даны в ЕГР ЗАГС и МВД, центры занятости начнут перерасчет ранее назначенного пособия по безработице на основании новых данных.

Кроме того, если заявление на пособие в электронной форме было оформлено на индивидуального предпринимателя или самозанятого, то достоверность сведений таких граждан будет сравниваться с теми, которые имеются на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

С 9 апреля в России действует упрощенный порядок регистрации в центрах занятости - гражданин должен подать заявление и заполнить резюме на портале "Работа в России". Таким порядком воспользовались уже 1,5 млн человек.

На сегодня в России 1 млн 917 тыс. официально зарегистрированных безработных. Общая численность безработных по методологии Международной организации труда составляет 4,3 млн человек или 5,8% трудоспособного населения.