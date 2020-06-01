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В Гидрометцентре рассказали, когда тепло вернется на Европейскую территорию России

С 4 июня в Москве и других городах Европейской части РФ температура будет выше 20 градусов, сообщил Роман Вильфанд

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Теплая погода вернется в Москву и другие города Европейской части России к 4 июня. Температура будет выше 20 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Первые несколько дней будут холодными с отклонениями от климатической нормы на 4-6 градусов, но уже 4-5 июня начнет температура повышаться", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура в этот период вернется к показателям выше 20 градусов тепла.

По данным Гидрометцентра, в понедельник днем в Москве ожидается 12-14 градусов тепла, во вторник - 13-15 градусов тепла, в среду - 17-19 градусов тепла, в четверг - 17-22 градуса тепла, в пятницу и субботу - 18-23 градуса тепла.

Ранее Вильфанд сообщил, что июнь на большей части Европейской территории России начнется со "свежей арктической погоды". Температурный фон будет на 5-6 градусов ниже нормы в начале месяца.

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