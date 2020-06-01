Голикова: материнский капитал с начала 2020 года получили более 420 тыс. семей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Более 420 тыс. российских семей получили средства материнского капитала с начала 2020 года. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании в правительстве.

на что можно и нельзя тратить маткапитал

Частный сад, дача, пособие: на что можно и нельзя тратить маткапитал

"Хочу сказать, что на 30 мая 2020 года 421 тыс. наших семей получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в том числе 135,4 тыс. семей получили сертификат в беззаявительном порядке", - сказала она.

Президент России Владимир Путин 1 марта подписал закон о расширении программы маткапитала. Законом предусматривается продление программы материнского капитала как минимум до конца 2026 года с его ежегодной индексацией. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей.

Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Если в семье двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители получат также 616 617 рублей.

Первый сертификат на материнский капитал был выдан в марте 2007 года. Тогда размер государственной поддержки семей с детьми составлял 250 тыс. рублей. Сегодня сумма материнского капитала выросла в 2,5 раза и достигла 616 617 рублей. За первого ребенка, рожденного или усыновленного начиная с 2020 года, также дается материнский капитал в размере 466 617 рублей.