В Крыму открылись летние площади в кафе и ресторанах

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Летние площадки в кафе и ресторанах приступили к работе в первый день лета в Республике Крым, официанты обслуживают посетителей в масках и перчатках. О том, как удалось пережить период связанных с пандемией ограничений и как проходит первый день возобновления работы, рассказали ТАСС сотрудники крымского общепита.

В регионе с 1 июня также началась подготовка к работе санаторно-курортных учреждений, разрешены занятия спортом и прогулки на открытом воздухе.

Власти Крыма 15 июня начнут очередной этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии нового коронавируса. До этого дня останутся закрыты спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, крытые бассейны, отели, гостиницы и СПА-центры. До 15 июня обязательный режим самоизоляции сохраняется для граждан старше 65 лет. С 12 мая в регионе введен обязательный масочный режим.

Не теряли связь с клиентами

В Симферополе в понедельник тепло и солнечно, температура воздуха - около плюс 23 градусов. На улицах в центре города оживленно, на летних площадках появились первые посетители, в парках забили городские фонтаны.

"Сегодня рады принять первых посетителей. Мы не работали с конца марта. Сегодня первый день, заработала летняя площадка", - рассказала ТАСС Ленара, администратор популярного в Симферополе кафе, расположенного в центре города.

Она рассказывает, что связь с клиентами в период самоизоляции не терялась. "Мы созванивались постоянно, они интересовались, когда откроемся. Мы говорили, что ждем решения властей", - отметила она.

Наталья Григорьевна, администратор кафе в парке имени К.А. Тренева, также сообщила, что с клиентами поддерживали постоянную связь. "Мы работаем не один год здесь. Есть и семейные пары, семьи, которые любят посидеть в жаркий день в тенечке у нас на площадке. Они, вы не поверите, звонили чуть ли не каждый день. Сегодня мы их оповестили, что открываемся", - сообщила она.

При входе на летние площадки на специальных стойках находятся антибактериальные средства: спреи и гели, одноразовые салфетки.

"Требования мы выполняем. Клиентов мы рассаживаем не более 2-3 за столик, с соблюдением социальной дистанции. Все обрабатывают руки в обязательном порядке. Сотрудники - в масках и перчатках", - рассказала Ленара.

В Республике Крым за сутки подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции. На текущий период в республике зарегистрировано 387 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период - 229 человек.