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ВОЗ надеется на продолжение сотрудничества с США

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения со Всемирной организацией здравоохранения

ЖЕНЕВА, 1 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что сотрудничество с США продолжится. Об этом заявил в понедельник на брифинге глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"ВОЗ и США осуществляют тесное взаимодействие на протяжении долгого времени, - отметил он. - Народ и правительство США внесли огромный вклад в глобальное здравоохранение. Хочется надеяться, что данное сотрудничество продолжится".

Президент США Дональд Трамп 29 мая заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. Трамп в очередной раз выступил с утверждением, что Китай в полной мере контролирует ВОЗ. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением коронавируса нового типа.

Теги
СШАТрамп, ДональдТедрос Аданом Гебрейесус
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