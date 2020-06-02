В Бурятии возвращаются к работе турбазы и гостевые дома

УЛАН-УДЭ, 2 июня. /ТАСС/. Турбазы и гостевые дома в Бурятии приступили к возобновлению работы, прерванной в апреле из-за пандемии коронавируса, - с 1 июня отдохнуть в них могут жители республики. За первый день лета заявки на открытие подали 56 организаций гостиничного бизнеса, сообщили во вторник ТАСС в министерстве туризма региона.

Курортный сезон начался в России с 1 июня. Однако на Дальнем Востоке послабления для туристических баз и гостевых домов ввели только в Бурятии. На прошлой неделе вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.

"С 1 июня в Бурятии турбазы и гостевые дома могут работать во всех районах, включая те, что находятся на берегу Байкала, но при соблюдении всех требований, которые прописаны органами Роспотребнадзора. 1 июня на портале "Работающая Бурятия" одобрены заявки 56 организаций гостиничного бизнеса, из них 35 - в Улан-Удэ. Этот список, конечно, будет расширяться", - сказали в министерстве, напомнив, что среди требований к возвращающимся к работе базам и гостевым домам - проверка на коронавирус как постояльцев, так и всего персонала.

Предприниматели, которые пока не решились открыть свои заведения для гостей, связывают это со страхом попасть в ситуацию, когда отдыхающий, сам того не зная, окажется зараженным коронавирусом. "Если даже человек был перед заездом к нам абсолютно здоровый, прошедший проверку, со справкой, он может заразиться во время отдыха на пляже, где поток никак не регулируется, и там многие отдыхают "дикарями". А потом уже инфицированный он вернется на нашу турбазу", - сказал Роман Винокуров, владелец одного из домов отдыха в популярном у отдыхающих поселке Горячинск.

Еще одна из причин, из-за которой предприниматели не торопятся с открытием, - повышенная ответственность: условия, при которых можно легально открыться, - жесткие, и чтобы их выполнить, нужно время на покупку рециркуляторов и дезинфицирующих средств. Кроме того, нужно провести набор резервных групп персонала на случай, если среди гостей будет выявлен зараженный, и контактировавших с ним работников отправят на двухнедельную самоизоляцию.

Выйти из тени

Сложившаяся ситуация, уверены эксперты, позволит вытеснить из туристической отрасли часть нелегального бизнеса. "Все-таки сознательных предпринимателей у нас больше, в Бурятии в туротрасли достаточно дисциплинированное сообщество, - считает директор туристской компании "БайгалТрэвэл" Вячеслав Дмитриев. - И сейчас рынок сам с помощью государства отрегулирует этот момент - открыто и легально работать в нынешних условиях выгоднее. Например, партнеры из центральных регионов России, из Москвы, не говоря уже об иностранцах, ищут надежных туроператоров, числящихся в федеральном реестре".

С этим согласен и председатель Бурятского республиканского союза туриндустрии, исполнительный директор компании "Спутник-Бурятия" Андрей Измайлов: "Тот бизнес, который работает в Бурятии открыто, достаточно ответственен, никто не собирается создавать условия для второй волны распространения коронавируса. Проблемы могут возникнуть у работающих подпольно".

Работать на законных основаниях выгодно, в том числе и из-за поддержки федеральных и региональных властей. Как ранее сообщала министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова, в бюджете республики предусмотрено около 1 млн рублей для субсидий туроператорам в размере 80% затрат на аренду помещений. Еще примерно 27 млн рублей выделено для возмещения гостиницам и отелям 80% затрат на оплату коммунальных услуг за три месяца. Третья мера поддержки - субсидия туроператорам на оплату договоров страхования гражданской ответственности для включения в федеральный реестр.

Власти республики субсидируют и затраты на приобретение бактерицидных рециркуляторов. Возможно возмещение части затрат еще по 11 направлениям. К примеру, по итогам конкурса турфирмы могут рассчитывать на помощь при строительстве локальных очистных сооружений, газовых котельных, бассейнов и водозаборных скважин, обустройстве безбарьерной среды. Еще 5 млн рублей предусмотрено на грантовую поддержку победителей конкурса проектов сельского, экологического, социального и событийного туризма, проектов, направленных на повышение привлекательности Бурятии.

"Помощь государства для нас - тот спасательный круг, благодаря которому мы держимся на плаву. Да, тяжело, но поддержка дает надежду, - сказала генеральный директор компании "Жассо-тур" Светлана Цыбикдоржиева. - Нам удается сохранять коллектив, выплачивать зарплату, оплачивать коммунальные услуги, хотя у нас ни копейки доходов, и очень много расходов и обязательств". Предприниматель призналась, что в марте задумывалась о закрытии бизнеса и банкротстве, но сейчас у нее есть планы и идет подготовка к предстоящему летнему сезону: "По минимуму, но готовимся, а как иначе: высаживаем цветы, красим клумбы, готовим кафе, творческая часть коллектива пишет новые сценарные планы".

Нужна реклама

Свои надежды Цыбикдоржиева связывает с возможным развитием внутреннего туризма из-за пандемии и отказа россиян от поездок в другие страны. "Мы готовы показать, что к нам можно ехать, что Бурятия - это не только Байкал, но и многое другое - это туризм познавательный, экологический, религиозный", - сказала она. Однако, как считает эксперт, для привлечения жителей российских регионов в республику нужны доступные цены на авиаперелеты по внутренним направлениям. "Если турбизнес увидит, что люди поехали к нам, он будет рисковать и вкладываться в новые интересные продукты, в строительство", - отметила Цыбикдоржиева.

По мнению Измайлова, туристической отрасли Бурятии как никогда нужна информационная поддержка властей. "Нужна большая рекламная кампания - необходимо активнее продвигать республику, взяв за пример опыт курортов Краснодарского края, - сказал он. - Возрастает конкуренция между регионами, все оказались в одинаковом положении, и каждый регион предпринимает усилия, чтобы восполнить потери от самоизоляции".

"Запросы идут, люди готовы лететь. Сложность в том, что мы не знаем, что отвечать, непонятны правила организации [туров] по срокам, пока мы продали только [путевки на] сентябрь, - отметил Дмитриев. - У нас есть партнер, который ездит к нам один раз в два года. В этом году они планировали поехать в Китай или Индию, но по понятным причинам туда не едут, и мы делаем для них программу отдыха в Иркутской области и Бурятии на вторую половину июля и август".

По его мнению, при определенных условиях Бурятия может стать популярным направлениям наряду с Камчаткой и Алтаем. "Ожидаем сезонный спрос. Это будут не высокомаржинальные заявки, люди на отдыхе сейчас экономят - это будет экскурсионный, познавательный, экологический туризм. В Бурятии хорошо представлены возможности особо охраняемых природных территорий - Баргузинского и Байкальского заповедников, Забайкальского национального парка. Скорее всего, люди поедут именно туда", - уверен Дмитриев.

В Байкальском государственном биосферном заповеднике на южном берегу Байкала туристов пока принимать нельзя, но персонал уже готов и с нетерпением ждет гостей. "Наша инфраструктура позволяет принять большое количество туристов. Построена экотропа, по которой в течение дня можно провести много групп, и люди при этом не будут сталкиваться друг с другом", - сказала заместитель директора заповедника Ирина Лясота. Баргузинский заповедник и Забайкальский нацпарк на восточном побережье Байкала откроют для местных туристов с 3 июня, но пока без возможности жить там и только для семейных экскурсий.

Туризм в Бурятии

Туризм - одна из основных приоритетных отраслей экономики Бурятии. Главной точкой притяжения для отдыхающих в республике является Байкал, на берегу которого сосредоточено большинство турбаз и гостевых домов. В регионе зарегистрировано 14 санаторно-курортных учреждений.

За последнее десятилетие число гостей республики увеличилось вдвое: в 2019 году регион посетили около 400 тыс. официально зарегистрированных туристов. На отдых в Бурятию приезжают не только россияне, но и граждане Германии, Монголии, Китая, Республики Корея, Франции и Японии.

Ранее глава региона Алексей Цыденов заявлял, что главная цель в развитии туризма в Бурятии - ограничить поток неорганизованных туристов, которые вредят экологии Байкальской природной территории, обустроить инфраструктуру и привлечь платежеспособных гостей.