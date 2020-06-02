Более тысячи туристов прибыли в санатории Кубани за сутки после возобновления работы

КРАСНОДАР, 2 июня. /ТАСС/. Свыше тысячи туристов прибыли на отдых в санатории Краснодарского края, имеющие медицинские лицензии, после возобновления ими приема отдыхающих в условиях пандемии коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края во вторник.

С 1 июня санатории Краснодарского края, имеющие медицинскую лицензию, возобновили свою работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса с конца марта. Власти края утвердили перечень из 201 такого предприятия санаторно-курортной отрасли региона. Роспотребнадзор 20 мая опубликовал новую редакцию рекомендаций по работе санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения опасности распространения коронавируса. Было рекомендовано расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер, следить, чтобы у персонала и гостей были отрицательные тесты на новую коронавирусную инфекцию, а также проводить регулярную дезинфекцию.

"71 здравница возобновила свою работу. Это объекты в Анапе, Новороссийске, Горячем Ключе, Геленджике, Сочи, Апшеронском, Лабинском, Туапсинском и Белореченском районах. Они уже приняли 1 097 человек, которые приехали по путевкам", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что учреждения организуют доставку прибывающих туристов, контролируют их перемещения, отдыхающие имеют право прибыть только при наличии справки об отсутствии коронавируса. Пляжи и набережные на курортах Краснодарского края остаются закрытыми.

"Требования к деятельности санаториев строгие, за их исполнением в нынешних условиях мы следим особенно тщательно. Важно не только дать им возможность принимать туристов, но и не допустить возможных вспышек заболевания", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Василия Швеца. С 28 марта курорты Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели. В регионе действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов направляют на 14-дневную самоизоляцию.

В 2019 году в основном туристическом регионе страны, Краснодарском крае, было собрано 112,94 млн рублей курортного сбора, турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года, его размер составляет 10 рублей с человека в сутки, средства направляют на благоустройство территорий в населенных пунктах, где он взимается.