Депутаты гордумы Читы ушли на карантин до 10 июня из-за сотрудника с коронавирусом

ЧИТА, 2 июня. /ТАСС/. Депутаты городской думы Читы до 10 июня ушли на карантин из-за коронавируса, который диагностировали у сотрудника аппарата парламента, сообщила пресс-служба гордумы.

"Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю начало рассылку депутатам думы Читы предписания, согласно которому они обязаны находиться на карантине до 10 июня", - говорится в сообщении.

Коронавирус у сотрудника выявили в понедельник, при этом аппарат с 1 апреля был на самоизоляции, его сотрудники посещали думу только в дни заседаний. "Они [заседания] прошли с соблюдением необходимых санитарных мер: не более 50 человек, маски и дистанцирование", - подчеркнули в пресс-службе.

Городская дума Читы состоит из 30 человек. Ее председатель является главой города.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 1 218 случаев заражения коронавирусом, 576 пациентов выписаны, умер 21 человек. Президент РФ Владимир Путин назвал Забайкальский край в числе регионов с наиболее быстрым распространением заболевания и поручил отправить в край группу врачей из Москвы. Столичные специалисты прибыли в Читу 28 мая.