К восстановлению железнодорожного сообщения с Мурманском подключили Минобороны

МУРМАНСК, 2 июня. /ТАСС/. Железнодорожные войска Министерства обороны России подключили для восстановления железнодорожного сообщения с Мурманском, нарушенного из-за обрушения моста через реку Кола. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Мурманской области, распространенном во вторник.

Днем в понедельник при проведении ремонтных работ обрушился единственный железнодорожный мост, который ведет в Мурманск. Из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор моста, в результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано, в Кольском районе введен режим ЧС. Обрушившийся железнодорожный металлический мост был введен в эксплуатацию в 1930 году, ремонтные работы (реконструкция) были выполнены в 2014 году.

"Весь набор необходимых мероприятий со всеми задействованными структурами мы обсудили. РЖД к исправлению ситуации готово, подключились и железнодорожные войска Минобороны России. Мы вместе с коллегами весь набор задач прорабатываем - переключение водовода и теплоснабжения, проведение необходимых для укладки полотна взрывных работ. Вопросы будут урегулированы в течение сегодняшнего дня, тогда и будет готов план и обозначены сроки. Старая ветка будет восстановлена, ведется подготовка проекта. Все работы будут проведены за счет Российских железных дорог", - приводят в сообщении слова главы региона Андрея Чибиса.

По информации областного правительства, для восстановления железнодорожного сообщения с Мурманском будет использована часть строящейся ветки Мурманского транспортного узла, а именно - участок "Ямалтрансстроя". Протяженность полотна, на которое будут уложены пути, составляет 5,7 км, работы планируют произвести в кратчайшие сроки. В правительстве уточнили, что такое решение было принято во вторник в ходе совещания штаба, созданного после подтопления и обрушения железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной.

Основная задача, подчеркнули в правительстве, максимально быстро уложить железнодорожные пути, чтобы грузовые и пассажирские поезда могли двигаться в областной центр через Мурмаши и существующий железнодорожный мост в Коле.