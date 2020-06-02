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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Похороны Джорджа Флойда пройдут 9 июня в Хьюстоне

Открытая для посещения церемония прощания с афроамериканцем состоится днем ранее в церкви The Fountain of Praise

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, умершим после задержания полицией в городе Миннеаполисе (штат Миннесота), пройдет в следующий понедельник в Хьюстоне (штат Техас), во вторник он будет похоронен на одном из кладбищ города. Соответствующая информация опубликована во вторник в Facebook похоронного бюро Fort Bend Memorial Planning Center.

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Так, по его данным, открытая для посещения церемония прощания с афроамериканцем состоится 8 июня в церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне. На следующий день пройдет частная служба для членов семьи и друзей Флойда, место ее проведения не разглашается. После этого он будет похоронен на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона, городе Перленд.

По словам представителя похоронного бюро, которые приводит телекомпания CNN, Флойд родился и вырос в Хьюстоне.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мэйуэзер оплатит расходы на похороны Флойда. По словам представителя спортсмена, он связывался с семьей афроамериканца, чья смерть спровоцировала массовые акции протеста в США, и получил согласие на свое предложение.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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