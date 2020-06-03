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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Мэр Нью-Йорка призвал жителей города разойтись по домам после начала комендантского часа

Ранее Билл де Блазио заявил о введении в городе продленного комендантского часа с 20:00 до 05:00

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обратился к жителям мегаполиса с призывом разойтись по домам после наступления в 20:00 комендантского часа.

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"Ньюйоркцы, пришло время расходиться по домам, - написал он в Twitter во вторник вечером. - Пусть сегодняшней ночью в городе будет безопасно".

Ранее во вторник мэр заявил о введении в городе продленного комендантского часа - с 20:00 до 05:00, - который будет действовать до конца недели. В размещенном на сайте мэрии разъяснении уточнялось, что действие указа о запрете перемещения по городу не распространяется на полицейских, пожарных, работников дежурных служб, журналистов, медиков и религиозных деятелей.

Однако и после начала комендантского часа во вторник на улицах города многолюдно, передает корреспондент ТАСС. В особенности это касается района Бруклинского моста, по которому большая группа участников акции протеста прошла из Бруклина на Манхэттен.

Комендантский час был введен с целью прекратить беспорядки, вспыхнувшие в Нью-Йорке после смерти в Миннеаполисе 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда. 

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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