ПСКОВ, 3 июня. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Псковской области превысило 1 тыс., это произошло в связи с выявлением двух новых очагов инфекции, написал в среду губернатор Михаил Ведерников на странице своего аккаунта в социальной сети Instagram. Накануне региональный оперативный штаб сообщал, что в регионе зафиксировано 954 случая заражения.

"За последние сутки было зафиксировано плюс 112 случаев. Внешне выглядит как абсолютный антирекорд, поэтому детально поясню, из чего складывается эта цифра. Прежде всего, за последние несколько дней почти одновременно появились два новых очага: "Великолукский мясокомбинат" и Моринский психоневрологический интернат. Понятно, что необходимость оперативно проверить всех контактных лиц потребовала подключить значительные дополнительные лабораторные мощности для тестирования", - написал Ведерников.

Он добавил, что около 300 тестов были дополнительно направлены в Санкт-Петербург для обработки, и на данный момент пришли их результаты. "Поэтому больше половины из новых случаев сегодня - это итоги двух проведенных эпидемических расследований. По обоим перечисленным очагам мы активно работаем в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором. Ведутся служебные проверки, определяются нарушители противовирусных мер безопасности. Также нужно помнить, что, хотя волна заболевших после майских праздников уже сходит на нет, единичные случаи из различных районов все еще остаются следствием неосмотрительного поведения на улицах. Они равномерно распределились практически по всем муниципалитетам, где добавились от одного до трех новых заболевших COVID-19", - уточнил глава региона.

На данный момент в Псковской области зафиксировано 1 066 случаев заражения и десять летальных исходов. Выздоровели 394 человека.