Росприроднадзор: ущерб от аварии в Норильске будет зависеть от оперативности действий

НОРИЛЬСК, 3 июня. /ТАСС/. Объем ущерба от разлива дизельного топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске может исчисляться десятками миллиардов рублей и будет зависеть от оперативности и своевременности предпринятых действий по устранению последствий аварии. Об этом заявила журналистам в Норильске глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Это не один десяток, может быть сотни миллиардов рублей. Все будет зависеть от того, как компания оперативно, своевременно и в каком объеме примет меры по устранению последствий этой аварии", - сказала Радионова. По ее словам, ликвидация последствий ЧП может занять несколько недель.

В настоящее время к ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте разлива произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ ч.