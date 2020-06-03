Глава МЧС вылетает в Норильск, где произошел разлив нефтепродуктов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев вылетает в Норильск, где на ТЭЦ-3 произошел разлив дизельного топлива. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства.
"Глава МЧС России вылетает в район ЧС в Норильске", - сказали в пресс-службе.
"Я лично прибуду в регион для принятия управленческих решений по сложившейся ситуации", - процитировали в ведомстве министра.
Как уточнили в МЧС, в настоящее время на месте работает оперативная группа ведомства. Ее специалисты оснащены беспилотниками для мониторинга ситуации, проводятся расчеты, делаются ортофотопланы. В общей сложности к ликвидации последствий привлечены 190 человек и 35 единиц техники. 4 июня в район ЧС будут доставлены 100 человек Сибирского спасательного центра МЧС.