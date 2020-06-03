{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Глава МЧС вылетает в Норильск, где произошел разлив нефтепродуктов

На месте работает оперативная группа ведомства

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев вылетает в Норильск, где на ТЭЦ-3 произошел разлив дизельного топлива. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства.

"Глава МЧС России вылетает в район ЧС в Норильске", - сказали в пресс-службе.

На эту тему
Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

"Я лично прибуду в регион для принятия управленческих решений по сложившейся ситуации", - процитировали в ведомстве министра.

Как уточнили в МЧС, в настоящее время на месте работает оперативная группа ведомства. Ее специалисты оснащены беспилотниками для мониторинга ситуации, проводятся расчеты, делаются ортофотопланы. В общей сложности к ликвидации последствий привлечены 190 человек и 35 единиц техники. 4 июня в район ЧС будут доставлены 100 человек Сибирского спасательного центра МЧС.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений НиколаевичКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Пандемия коронавируса нового типа
Володин отметил эффективность системы здравоохранения РФ и поблагодарил врачей за работу
По словам спикера Госдумы, отличие российской системы здравоохранения от европейской или американской в том, что "основополагающие права наших граждан на оказание медицинских услуг у нас выше"
Читать полностью