Глава МЧС вылетает в Норильск, где произошел разлив нефтепродуктов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев вылетает в Норильск, где на ТЭЦ-3 произошел разлив дизельного топлива. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства.

"Глава МЧС России вылетает в район ЧС в Норильске", - сказали в пресс-службе.