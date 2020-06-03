ВОЗ считает преждевременными выводы о влияющих на уровень смертности при пандемии факторах

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Конкретные заявления о факторах, влияющих на увеличение или снижение уровня смертности во время пандемии коронавируса, преждевременны. Об этом заявил в среду директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью Наиле Аскер-заде в программе " Вести " на телеканале "Россия-1".

"Есть много-много факторов. Мы работаем с представительством ВОЗ в Москве, с министерством здравоохранения и с Роспотребнадзором. Все будет ясно по мере развития эпидемии. Еще слишком рано делать конкретные заявления, нужно относится к этому с большой осторожностью", - сказал он.

Клюге отметил, что уровень смертности не является показателем работы системы здравоохранения. "Например, мы видели высокую смертность в Китае, но потом, когда эпидемия "состарилась", смертность уменьшилась. <...> В некоторых странах, таких, как Бельгия, например, уровень смертности был выше, но тестировались медицинские работники. А теперь Бельгия расширяет свои возможности по проведению тестов, уровень смертности падает", - добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,3 млн человек, свыше 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано 432 277 случаев заражения, выздоровели 195 957 человек, умерли 5 215. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.