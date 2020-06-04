Властям Миннесоты потребуются месяцы на сбор доказательств по делу о смерти афроамериканца

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Властям штата Миннесота может потребоваться не меньше нескольких месяцев на подготовку к судебному процессу, а также на сбор доказательств по делу четырех экс-сотрудников полиции, которым были предъявлены обвинения в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом заявил в среду на пресс-конференции генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон, трансляцию вели центральные телеканалы.

В Миннесоте и других американских штатах на прошлой неделе после смерти Флойда начались массовые протесты и беспорядки. Афроамериканец умер после того, как полицейский Дерек Шовин применил при его задержании жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых стражей порядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили. Шовину ранее предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, он взят под стражу.

Эллисон констатировал, что власти намерены собрать убедительные доказательства вины экс-полицейских до назначения сроков судебного процесса. "Чтобы провести тщательную работу, потребуются месяцы", - отметил он. "На это нужно продолжительное время. Я не могу назвать крайний срок", - добавил генпрокурор штата.

"Мы проводим расследование максимально быстро и максимально тщательно", - заверил Эллисон. Он признал, что для стороны обвинения данное дело "не будет простым".

Новые обвинения

Эллисон подтвердил, что Шовину теперь предъявлены обвинения в более тяжком преступлении - убийстве второй степени. Как пояснил генпрокурор, согласно законам штата, это означает непредумышленное убийство, которое произошло при попытке совершить другое преступление. Другим преступлением, как пояснил Эллисон, в данном случае является нападение на Флойда. Наказание за это может составить до 40 лет тюремного заключения. Ранее Шовина обвиняли в убийстве третьей степени, то есть непредумышленном.

Трем другим бывшим сотрудникам полиции, которые участвовали в задержании Флойда, также предъявлены обвинения в ряде преступлений. В их числе преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве.

Эллисон заверил, что решение предъявить указанные обвинения было принято по объективным обстоятельствам, а не под давлением общественности. Генпрокурор уточнил, что ордера на арест трех бывших сотрудников полиции уже получены. Все они, как ожидается, будут взяты под стражу в течение суток.