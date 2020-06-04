CNN: Apple блокирует смартфоны, украденные во время беспорядков в США

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Компания Apple блокирует смартфоны iPhone, украденные из фирменных магазинов в ходе погромов, сопровождавших акции протеста против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN .

По ее данным, компания рассылает на похищенные смартфоны предупреждение с просьбой вернуть устройство в магазин, адрес которого прилагается. "Устройство заблокировано и отслеживается. Местные власти предупреждены", - цитирует телекомпания содержание посланий.

Apple с середины мая открыла несколько десятков магазинов в США, которые были временно закрыты из-за пандемии коронавируса. Разграблению подверглись торговые точки в Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне.

В Миннесоте и во многих других штатах в последние дни проходят массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. По данным CNN, в ходе демонстраций и беспорядков в США были задержаны 9 839 человек.