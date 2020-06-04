Специалисты выявили на территории Псковской области пять очагов коронавируса

ПСКОВ, 4 июня. /ТАСС/. Специалисты выявили на территории Псковской области пять новых очагов заражения коронавирусом, в которых в общей сложности инфицировано почти 130 человек. Очаги выявлены на одной из заправочных станций, в психоневрологическом интернате, а также в администрации Плюсского района, граничащего с Ленинградской областью, сообщили в четверг в региональном оперативном штабе по противодействию инфекции.

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22 мая власти Псковской области объявили о полной ликвидации всех ранее выявленных очагов заражения коронавирусом, которые были обнаружены в том числе на территории медучреждений региона. Речь шла о выявленных весной пяти очагах заражения. Общее число инфицированных в них составляло 117 человек. Кроме того, на территории региона ранее был локализован очаг заражения среди рабочих из Киргизии, строивших в поселке Новосокольники инфекционное отделение.

"Пять активных очагов коронавируса зафиксировано в Псковской области. Порховская межрайонная больница - 30 зараженных, Моринский психоневрологический интернат - 39 зараженных, Великолукский мясокомбинат - 43 зараженных, администрация Плюсского района - девять зараженных сотрудников и еще два работника из соседнего офиса. Заправка "Сургутнефтегаза" в поселке Заплюсье - шесть зараженных", - отмечается в сообщении.

По оценке регионального оперштаба, эпидемиологическая ситуация в Псковской области "остается непростой", так как количество заболевших увеличивается. "[Губернатор] Михаил Ведерников возмущен ситуацией с распространением коронавируса в психоневрологическом интернате в Дновском районе. У женщины, которая находилась в интернате, были признаки ОРВИ, но ее два дня катали по медучреждению, и в итоге она заразила пожилых людей. Допущение очагов коронавируса будет расцениваться как преступная халатность", - отмечается в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба, на данный момент в Псковской области выявлено 1 130 случаев заражения, 10 человек умерли. Выздоровели 417 человек.