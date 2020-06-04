Ассоциация НОМ назвала ложью информацию об ограничении СМИ на голосовании по конституции

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Ассоциация наблюдателей "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) опровергает информацию о якобы ограничении прав журналистов на участие в освещении общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ и называет ее "откровенной ложью". Об этом говорится в заявлении НОМ, опубликованном в четверг на официальном сайте организации.

Как будет выглядеть бюллетень для голосования по изменениям в Конституции РФ

В нем напоминается, что ранее в ряде СМИ со ссылкой на комментарии представителей незарегистрированного движения "Голос" была размещена информация, что ЦИК России лишил представителей средств массовой информации возможности наблюдать за подсчетом голосов на голосовании по поправкам к конституции.

"Данное заявление является откровенной ложью", - подчеркивается в документе.

В частности, в НОМ поясняют, что "в новой редакции порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ пунктами 3.3 и 3.4 закреплено право представителей СМИ в дни голосования находиться в помещении для голосования, присутствовать при выездном голосовании, производить фото- и видеосъемку". Кроме того, отмечают в ассоциации, представители СМИ "вправе присутствовать при подсчете голосов и установлении итогов голосования, при этом им должен быть обеспечен полный обзор действий членов комиссии".

В НОМ констатируют, что наблюдатели и представители СМИ имеют "разный процессуальный статус: задачей одних является обеспечение контроля за правильностью действий членов комиссии, задачей других выступает информационное освещение хода голосования и подсчета голосов". "Но в плане возможности беспрепятственно наблюдать за действиями членов комиссии они имеют одинаковый объем прав, что обусловлено единством задач по обеспечению открытости и прозрачности голосования", - подчеркивается в заявлении.

Поэтому все утверждения о том, что ЦИК якобы отстранил СМИ от наблюдения за подсчетом голосов "либо юридически безграмотны, либо заведомо ложные", заверяют в НОМ. Более того, "есть все основания полагать, что эта безграмотность допущена сознательно, чтобы ввести в заблуждение людей, исказить содержание принятых решений, подорвать доверие в глазах граждан к предстоящему общероссийскому голосованию", считают авторы заявления.

"Подобные действия по искажению фактов и вбросу фейковых новостей являются непорядочными, циничными и недопустимыми", - указывается в заявлении НОМ.

Ранее издание "Открытые медиа" опубликовало информацию о том, что ЦИК якобы обновил документы о порядке общероссийского голосования, исключив из них норму о присутствии журналистов при подсчете бюллетеней. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев в беседе с ТАСС опроверг эту информацию, подтвердив, что никаких ограничений прав журналистов "по сравнению с теми правами, что есть и были на всех выборах, не было и нет" .

О поправках в конституцию

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.