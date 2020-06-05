В Австралии власти штата обратились в суд, чтобы запретить протесты

СИДНЕЙ, 5 июня. /ТАСС/. Власти и полиция штата Новый Южный Уэльс в Австралии сочли незаконным проведение акций протеста против полицейского произвола в отношении чернокожих в США, запланированных на 6 июня, и обратились верховный суд региона с иском об их запрете. Об этом в пятницу сообщило издание The Sydney Morning Herald .

По его данным, премьер-министр штата Глэдис Береджиклян отметила, что власти штата "никогда не позволят тысячам [участников акции] вопиюще пренебрегать нормативными актам об охране общественного здоровья". "Нельзя пренебрегать предписаниями органов здравоохранения. Люди могут выражать свои взгляды, но делать это они должны ответственно. Любое нарушение санитарных предписаний неприемлемо", - сказала она.

Комиссар полиции региона Мик Фуллер заявил, что, несмотря на выданное ранее разрешение на проведение митинга, полиция через суд попытается признать его незаконным. "К утру пятницы потенциальное число участников возросло с 50 человек до 10 тыс., и сами организаторы признали, что не могут гарантировать исполнения требований социальной дистанции. Мы начали судебный процесс, поскольку не считаем, что протест может быть проведен безопасным образом", - сказал Фуллер.

Местное эпидемиологическое законодательство устанавливает лимит числа участников общественных акций и мероприятий в 500 человек.

Протесты в Виктории

В штате Виктория, административным центром которого является Мельбурн, протестующих также предупредили, что акцию лучше отменить. Как сообщил комиссар полиции региона Шейн Паттон, если протесты состоятся, организаторы митинга и его участники будут оштрафованы или могут столкнуться с более суровыми последствиями.

"Мы не хотим применять силу <...>, но люди должны нести ответственность за свои действия", - цитирует Паттона издание The Age. Комиссар отметил, что "если полиция физически столкнется с протестующими, участники акции будут арестованы".

Согласно местному законодательству, число участников любых массовых мероприятий на территории штата не может превышать 20 человек.

Масштабные акции протеста запланированы в крупных австралийских городах на субботу, 6 июня. Ожидается, что марши солидарности пройдут в Сиднее, Брисбене, Аделаиде, Перте, Канберре и Мельбурне. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал граждан страны воздержаться от участия в запланированных на субботу акциях протеста и найти другой, безопасный способ выразить свою солидарность с протестующими в США.

Массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда охватили в последние дни многие города США. Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в этом сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия США, в некоторых городах, в том числе в Нью-Йорке, был введен комендантский час.