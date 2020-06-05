Правозащитник в США планирует марш на Вашингтон по примеру Мартина Лютера Кинга

ТАСС, 5 июня. Известный в США борец за права темнокожего населения проповедник Альфред Шарптон намерен в августе организовать марш на Вашингтон по примеру того, который провел в 1963 году Мартин Лютер Кинг. Об этом сообщает в четверг телекомпания СNN .

"28 августа, в 57-ю годовщину марша на Вашингтон, мы вернемся туда, - сказал Шарптон на мемориальной службе по погибшему во время задержания в Миннеаполисе афроамериканцу Джорджу Флойду. - Мы вернемся, чтобы осуществить мечту Мартина Лютера Кинга. Мы должны прийти в Вашингтон и все вместе - черные, белые, латиноамериканцы, арабы - встать в тени Линкольна (памятник президенту США Аврааму Линкольну в столице США - прим. ТАСС) и сказать им - пришло время прекратить это (предвзятое отношение полиции к чернокожим - прим. ТАСС)".

Возглавят марш, как сообщил Шарптон, семьи людей, пострадавших от действий стражей порядка, в том числе Джорджа Флойда и Эрика Гарнера, который погиб в 2014 году в Нью-Йорке, когда полицейский при задержании применил удушающий прием. Правозащитник заметил, что марш поможет национальным меньшинствам в США мобилизоваться перед предстоящими осенью выборами с тем, чтобы добиться прихода к власти как на федеральном уровне, так и в штатах людей, которые положат конец полицейской жестокости.

Марш Мартина Лютера Кинга на Вашингтон собрал в 1963 году около 200 тыс. человек и стал символом борьбы за гражданские права в США. В Вашингтоне у памятника Линкольну Кинг произнес свою знаменитую речь "У меня есть мечта", в которой речь шла о таком будущем США, где у белых и чернокожих американцев будут равные права.