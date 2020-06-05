Коэффициенты распространения коронавируса в России и Москве снизились до 0,98 и 0,83

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в пятницу опустился ниже единицы до отметки 0,98. В столице этот показатель упал до минимума с начала недели и составил 0,83, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Среди 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент ниже единицы фиксируется в четырех субъектах РФ. Помимо Москвы, это Дагестан (0,95), Тульская область (0,99) и Калужская область (0,98). Всего же более чем в 40 регионах страны этот показатель в пятницу оказался меньше 1.

В Центральной России стали выявлять больше случаев заражения в Смоленской, Ивановской, Воронежской и Орловской областях, где коэффициент распространения, по подсчетам ТАСС, составляет от 1,17 до 1,45. В Северо-Западном федеральном округе сложная ситуация складывается в Архангельской области, ее власти решили с 6 июня из-за сложной эпидемической обстановки закрыть на карантин Северодвинск.

Растет заболеваемость в Забайкальском крае, куда Минобороны по поручению президента Владимира Путина перебросит мобильный госпиталь. По данным федерального оперативного штаба, за сутки в регионе выявили 64 случая заражения, это максимум с начала вспышки заболевания в стране.

Из регионов Сибири сложной остается обстановка в Туве, где в пятницу также был достигнут максимум - 94 инфицированных за сутки, и Новосибирской области, где больше 100 заразившихся в день выявляют уже больше недели. Вместе с тем в Иркутской области ситуация стабилизируется, а коэффициент распространения коронавируса, во вторник достигавший 2,27, снизился до 1,04.

По подсчетам ТАСС, число федеральных округов, где показатель равен или ниже 1, в пятницу увеличилось с двух до пяти. Превышает единицу он только в Приволжье, на Урале и Дальнем Востоке.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.