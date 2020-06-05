Путин получит доклады о ЧП в Норильске на конференции по экологии

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу заслушает доклад главы МЧС Евгения Зиничева о ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Красноярском крае. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отчет будет дан во время встречи Путина с экологами в формате видеоконференции.

"Сегодня День эколога, в этой связи сегодня Путин проводит встречу с экологами и зоозащитниками", - сказал представитель Кремля. По его прогнозу, "встреча будет достаточно насыщенной". "Будет полноформатная, достаточно интересная телеконференция", - считает Песков.

"Будет [рассматриваться] вопрос о создании благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижении негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, о формировании в обществе ответственного отношения к животным, об экологическом образовании, воспитании экологической культуры, о защите исчезающих животных", - перечислил темы Песков.

Он отметил, что "будет рассмотрен и вопрос о ситуации по ликвидации разлива дизтоплива в Красноярском крае". Пресс-секретарь уточнил, что планируются выступления Зиничева, руководства региона и главы компании "Норникель" Владимира Потанина.

Путин 3 июня провел совещание о ситуации с разливом нефтепродуктов в Красноярском крае. На нем речь шла о задержке с информированием о ЧП, президент поручил правоохранительным органам установить истину в этом вопросе. "Президенту было доложено [о ЧП] позже, поэтому [прозвучала] реплика президента о том, что негоже узнавать о чрезвычайных ситуациях из соцсетей", - отметил Песков. "На предмет своевременного или несвоевременного оповещения и работы служб экстренного реагирования в этой конкретной ситуации президент дал поручение правоохранительным органам", - констатировал представитель Кремля. По его словам, правоохранительные органы "сейчас разбираются с этой ситуацией". "Поэтому давайте не будем забегать вперед и дождемся первых результатов разбирательства правоохранительных органов", - призвал представитель Кремля.