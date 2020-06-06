Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Народный артист России Михаил Кокшенов, который умер в возрасте 83 лет, будет кремирован и похоронен на Новодевичьем кладбище. Об этом в субботу сообщила на своей странице в Facebook поэтесса Любовь Воропаева.

"Прощание с Михаилом Кокшеновым пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в 10:30 утра в воскресенье, 7 июня. Позднее урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя", - сказала она.

Воропаева отметила, что Кокшенов будет похоронен рядом со своей матерью, бабушкой и другими родственниками.