Минздрав зарегистрировал препарат "Левилимаб" для лечения тяжелой формы COVID-19

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минздрав по ускоренной процедуре выдал регистрационное удостоверение на препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира") для лечения пациентов с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией, сообщили в субботу в пресс-службе министерства.

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"Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм - избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности, легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом. Предотвращение развития цитокинового шторма крайне важно при лечении COVID-19", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что "Левилимаб" был зарегистрирован по ускоренной процедуре, предусмотренной постановлением правительства, регулирующим особенности обращения лекарственных средств в условиях угрозы возникновения и ликвидации ЧС.

Изначально "Левилимаб" предназначался для лечения ревматоидного артрита.