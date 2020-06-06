Фигурант дела Голунова заявил о подделке подписи в рапорте об изъятии у него наркотиков

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Один из бывших полицейских, обвиняемых по делу журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова, заявил, что не подписывал рапорт об изъятии у него наркотиков. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к органам следствия.

"Обвиняемый Акбар Сергалиев заявил, что не подписывал этот рапорт, и что, возможно, кто-то подделал его подпись на этом документе. Поэтому следствие собирается проводить почерковедческую экспертизу фигурантов уголовного дела", - сказал он. По словам источника, задача экспертов проверить действительно ли подпись поддельная, и кто мог ее подделать.

С адвокатом Сергалиева ТАСС связаться пока не удалось.