Правозащитники в США насчитали более 320 случаев нарушений прав журналистов на протестах

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Более 320 случаев нарушения прав журналистов, освещающих нынешние демонстрации протеста в США, произошло с 26 мая. Об этом сообщается в субботу в Twitter U.S. Press Freedom Tracker - объединения более десятка некоммерческих организаций, занимающихся защитой прав представителей СМИ.

Объединение изложило краткий обзор ситуации с 26 мая по 6 июня. За этот период во время акций протеста в городах США произошло более 320 случаев, затрагивающих свободу прессы. Объединение насчитало 54 задержания, 208 нападений, из которых 173 совершили американские полицейские, а также 45 случаев порчи съемочного оборудования и причинения урона помещениям СМИ.

73 нападения были совершены непосредственно на журналистов, 74 раза в отношении представителей прессы применяли слезоточивый или перцовый газ, а 83 раза - пластиковые пули или предметы, использованные для метания.

Посольство России в США заявило во вторник, что считает неприемлемым применение американскими правоохранителями специальных средств, в том числе резиновых пуль и слезоточивого газа, по отношению к журналистам, освещающим протесты. "Мы считаем неприемлемым использование сотрудниками американских правоохранительных органов специальных средств - резиновых пуль, слезоточивого газа - по отношению к представителям прессы", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на странице диппредставительства в Facebook. "В Вашингтоне полиция несколько раз выстрелила в журналистку [информационного агентства] Sputnik Николь Руссел", - напомнило посольство.

Как сообщил ранее в эфире телеканала "Россия-24" главный редактор Sputnik в США Миндия Гавашели, продюсер информационного агентства Николь Руссел получила ранения, освещая массовые акции протеста перед Белым домом. По словам, Гавашели, "у нее было журналистское удостоверение, она неоднократно представлялась сотрудникам полиции". "Несмотря на то, что совершенно точно было видно, что перед ними журналист, [полицейские] принялись избивать девушку дубинками. И когда она побежала, то вслед [полицейские] принялись стрелять из каких-то нелетальных спецсредств, но от <...> [них] она получила в итоге осколочное ранение", - сказал Гавашели.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им были предъявлены обвинения.