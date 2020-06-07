Первые внутренние проверки "Норникеля" после аварии на ТЭЦ-3 завершатся в июне

"Проверки резервуарного парка проходят не только на объектах НТЭК, но также и на других предприятиях, в частности, ТТК (Таймырская топливная компания). Первые проверки уже в июне [будут завершены]. В течение этого года проверки также будут продолжаться", - уточнил Уткин, отметив, что они позволят окончательно установить, в том числе, и причину случившегося. Он отметил, что внутренние службы "Норникеля" проверяют состояние топливных баков, свай и грунта.

НОРИЛЬСК, 7 июня. /ТАСС/. Первые результаты внутренних проверок на предприятиях "Норникеля" после аварии на ТЭЦ-3 под Норильском будут получены в июне, а результаты по всем проверкам - до конца года. Об этом сообщил журналистам вице-президент "Норникеля", директор заполярного филиала компании Николай Уткин.

29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и поверхности реки Амбарная. Позднее появились сведения, что соседняя с поврежденной цистерна может иметь трещины, поэтому топливо из нее решено было откачать.

Цистерна для топлива на Норильской ТЭЦ-3, соседняя с поврежденной, находится в исправном состоянии, трещин в ней нет, сказал Уткин. "Точно могу сказать, что он (бак) исправен, он прошел экспертизу безопасности. Он проходил в 2019 году, как и все баки проходят, внеплановые проверки в период подготовки к отопительному сезону. Но на всякий случай, чтобы не произошло еще и рядом какой-то подвижки грунтов, мы перекачиваем топливо из этого бака", - отметил он.

Он уточнил, что в баке хранилось около 13 тыс. кубометров дизельного топлива, и около половины его уже откачали. Эта работа завершится к 12 июня, подчеркнул Уткин. Норильская ТЭЦ-3 работает на газе, дизельное топливо является для нее резервным.

К ликвидации последствий разлива привлечено порядка 500 человек и свыше 70 единиц техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели локализовали разлив. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен во временное хранилище.