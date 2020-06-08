Госдума сохранит до конца июня режим работы, введенный из-за коронавируса

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в течение июня продолжат работу в режиме, введенном из-за пандемии коронавируса, даже после отмены режима самоизоляции и пропускного режима в Москве с 9 июня. Об этом ТАСС в понедельник заявила глава комитета палаты по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

"Порядок работы и заседаний, который у нас первоначально был определен, в таком порядке мы будем работать пока в течение июня", - сказала Савастьянова ТАСС.

Она напомнила, что Госдума не прекращала работу в период ограничений, веденных в связи с пандемией коронавируса, однако депутаты скорректировали режим работы в целях безопасности. В частности, они приняли решение уменьшить число пленарных недель с трех до двух в месяц. Кроме того, депутаты проводят заседания комитетов и рабочих групп в основном в режиме видео-конференц-связи, также в Думе с марта ограничена возможность проведения экскурсий, закрыты столовые.

"У нас работа была и продолжается, у нас сохранятся ограничения по питанию, пока они [столовые] будут закрыты. А режим работы сохраняется", - отметила Савастьянова, напомнив, что в Госдуме началась пленарная неделя, со следующего понедельника депутаты будут работать в комитетах, а с 22 июня начнется еще одна пленарная неделя. Вместе с тем она отметила, что "в зависимости от ситуации могут меняться и решения".