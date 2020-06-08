Булаев: ЦИК работал во время самоизоляции в Москве и продолжит работу после ее отмены

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил ТАСС в понедельник, что комиссия продолжит работу в полном объеме после отмены пропускного режима и самоизоляции в Москве, однако вопрос возвращения сотрудников в здание ЦИК нужно решать очень осторожно.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 9 июня в столице отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Также опубликован график отмены других ограничений, рассчитанный на срок до 23 июня.

"Что касается того, что мэр Москвы Сергей Семенович Собянин принял такое решение, то я думаю, что это хорошая новость для горожан. Что касается Центральной избирательной комиссии, она не прекращала работу ни на один час, и, как и раньше, будет исполнять свои полномочия в полном объеме", - сказал Булаев.