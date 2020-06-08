Булаев: ЦИК работал во время самоизоляции в Москве и продолжит работу после ее отмены

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил ТАСС в понедельник, что комиссия продолжит работу в полном объеме после отмены пропускного режима и самоизоляции в Москве, однако вопрос возвращения сотрудников в здание ЦИК нужно решать очень осторожно.
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 9 июня в столице отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Также опубликован график отмены других ограничений, рассчитанный на срок до 23 июня.
"Что касается того, что мэр Москвы Сергей Семенович Собянин принял такое решение, то я думаю, что это хорошая новость для горожан. Что касается Центральной избирательной комиссии, она не прекращала работу ни на один час, и, как и раньше, будет исполнять свои полномочия в полном объеме", - сказал Булаев.
По его словам, вопрос с возвращением всех сотрудников на работу в здание ЦИК нужно решать аккуратно и осторожно. "Сейчас главное - не горячиться и найти правильное, оптимальное соотношение и не вернуться в первоначальную точку, из которой мы пытаемся выйти. У нас есть понимание такого соотношения и мы будем продолжать работу в режиме, который абсолютно точно гарантирует исполнение всех полномочий без исключения, и в то же время максимально защитит людей от чрезмерных контактов и опасности заболеть", - отметил зампред ЦИК.
Он добавил, что ограничения в столице распространялись на всех членов участковых и территориальных комиссий, а также на Московскую городскую избирательную комиссию, ведущих подготовку к общероссийскому голосованию по закону о поправке к конституции.
"Отмена ограничений позволяет быть более свободными. Мне кажется, что все комиссии в этот период готовились, в том числе в дистанционном режиме. Сейчас будет чуть проще, но, опять же, я бы призвал быть очень аккуратными, спокойными. Не надо горячиться - надо делать все правильно, размеренно и с большой заботой о людях, членах комиссий и об избирателях. Все, кто будут работать в этот период, как и ранее, будут обеспечиваться средствами индивидуальной защиты", - подчеркнул Булаев.