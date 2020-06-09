Министр юстиции США высказался против сокращения финансирования полиции

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр подверг критике призывы к сокращению финансирования полиции. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News , отрывок из которого был показан в понедельник.

"Сегодня начальники полицейских управлений, рядовые полицейские понимают необходимость перемен, и они происходят, - сказал Барр, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. - Я считаю неправильным сокращать финансирование полиции, возлагать ответственность за действия отдельных полицейских на всю структуру правоохранительных органов, мне представляется опасным делать из полиции козла отпущения".

При этом он подчеркнул, что в тех районах и городах, где основное население составляют афроамериканцы, в процентном соотношении наблюдается более высокий уровень преступности. "Если убрать полицейских из этих сообществ, им будет нанесен еще больший урон", - указал Барр.

Ранее пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинэни заявила, что американский лидер потрясен призывами сократить финансирование полиции и не поддерживает их. По ее словам, Трамп не согласен с необходимостью сокращения полиции, как и "вся остальная Америка".

Демократы Конгресса США в понедельник представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране. Инициатива, в частности, запрещает стражам порядка применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность стражей порядка в том числе за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.