Потерявшуюся в Пермском крае двухлетнюю девочку нашли живой

ПЕРМЬ, 9 июня. /ТАСС/. Двухлетняя девочка, которая потерялась в понедельник в поселке Лемзер Усольского района Пермского края, нашлась живой. В поисках принимали участие более 300 человек, говорится во вторник в официальном Telegram-канале Министерства территориальной безопасности региона.

"Ребенка нашли, жив", - сказано в сообщении.

По данным следствия, вечером 8 июня девочка гуляла во дворе частного дома без присмотра взрослых, позже родители обнаружили, что ребенка нет и обратились в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").