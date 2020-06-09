Более 300 человек участвуют в поисках пропавшей двухлетней девочки в Пермском крае

ПЕРМЬ, 9 июня. /ТАСС/. Поисковые мероприятия в поселке Лемзер Усольского района Пермского края, где в понедельник вечером пропала двухлетняя девочка, продолжаются, в них задействовано более 300 человек. Об этом во вторник сообщило Министерство территориальной безопасности региона в официальном Telegram-канале.

"На поиски пропавшей девочки направлено 310 человек и 33 единицы техники", - сказано в сообщении.

По данным следствия, вечером 8 июня девочка гуляла во дворе частного дома без присмотра взрослых, позже родители обнаружили, что ребенка нет и обратились в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").